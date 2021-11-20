  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Fırında makarna tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Fırında makarna tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Makarna mutfaklarımızda en çok kullanılan, severek tüketilen bir lezzettir.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 10:10:00 -
Fırında makarna tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Fırında makarna beşamel soslu tarifi için malzemeler

  • yarım paket kalem makarna
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Su
  • Bir tutam tuz haşlamak için

İçi için:

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 çay bardağı beyaz peynir rendesi
  • Tuz 

Üzeri için:

  • 2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
  • Beşamel sos için:
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı un
  • 3 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılışı

Derin bir tencereye bol su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Makarnaları haşlayın (8-10 dakika). Beşamel sos için tereyağını ve unu tencerede koyun ve un rengini değiştirene kadar orta ateşte kavurun. Üzerine soğuk sütü ekleyin ve karıştırın. Sos koyu bir kıvam alınca içine kaşar peynirini ve beyaz peyniri ilave edin ve ocağı kapatın. Makarnayı tencereye ekleyin ve karıştırın. Karıştırdığınız makarnayı hemen fırın kullanacağınız kaba alın. Üzerine kaşar peyniri rendesini serperek önceden ısıtılmış 180 derece + ızgara açık şekilde üzeri kızarana kadar pişirin. Fırınladığınız makarnayı 10-15 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Instagram'a bomba özellik!
Teknoloji

Instagram'a bomba özellik!

Instagram'da, “Rage Shake” ismi verilen yeni özellikle, uygulamanın düzgün çalışmaması halinde kullanıcılara telefonlarını sallayarak bu dur..
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA çağrısı!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye SİHA çağrısı! "Rahatsızız"

Ukrayna'ya ait bölgelerde işgali sürdüren Rusya, Türkiye'nin Kiev'e sattığı SİHA'lardan rahatsız oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,..
Sivasspor'da sakatlık şoku: 6 hafta yok!
Spor

Sivasspor'da sakatlık şoku: 6 hafta yok!

DG Sivasspor, futbolcu Sefa Yılmaz’ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay