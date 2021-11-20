Fırında makarna tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Fırında makarna beşamel soslu tarifi için malzemeler

yarım paket kalem makarna

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Su

Bir tutam tuz haşlamak için

İçi için:

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı beyaz peynir rendesi

Tuz

Üzeri için:

2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Beşamel sos için:

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Derin bir tencereye bol su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Makarnaları haşlayın (8-10 dakika). Beşamel sos için tereyağını ve unu tencerede koyun ve un rengini değiştirene kadar orta ateşte kavurun. Üzerine soğuk sütü ekleyin ve karıştırın. Sos koyu bir kıvam alınca içine kaşar peynirini ve beyaz peyniri ilave edin ve ocağı kapatın. Makarnayı tencereye ekleyin ve karıştırın. Karıştırdığınız makarnayı hemen fırın kullanacağınız kaba alın. Üzerine kaşar peyniri rendesini serperek önceden ısıtılmış 180 derece + ızgara açık şekilde üzeri kızarana kadar pişirin. Fırınladığınız makarnayı 10-15 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.