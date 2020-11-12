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Kadın - Aile Fırında kuru fasulye nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında kuru fasulye nasıl yapılır?

Fırında kuru fasulye tarifi | Kuru fasulyeye kim 'hayır' diyebilir ki! Pek çok kişi kuru fasulye nasıl yapılır? | Tam ölçülü kuru fasulye tarifi | Sucuklu kuru fasulye tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:57:00 -
Fırında kuru fasulye nasıl yapılır?

Sucuklu kuru fasulye yapılışı | Fırında lezzetli bir kuru fasulye yapmak istiyorsanız; mutlaka bu tarifi deneyebilirsiniz.

Fırında kuru fasulye tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo kuru fasulye
  • 500 gram kuşbaşı (Arzu ederseniz yarım kangal sucuk kullanabilirsiniz)
  • 2 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Pulbiber

Fırında kuru fasulye nasıl yapılır?

Kuru fasulye yapmak için bir gece önceden fasulyeyi ayıklayıp suya koyun.

Ertesi gün suyu süzüp tencereye yeni su ekleyip kaynatın.

Bir tencereye yağı alın ve soğanı kavurun.

Ardından eti ekleyin ve kavurun.

Et suyunu çekince salçayı ilave edin.

Bir miktar sıcak suyu tencereye ekleyin ve eti pişmeye bırakın.

Eti ve fasulyeyi karıştırın.

Ardından fırına dayanaklı bir tencere ya da güvece yemeği alın.

Bu aşamada dilerseniz yemeğin üzerine küçük biberlerden koyabilirsiniz.

Et ve fasulye güzelce pişince fırından yemeğinizi alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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