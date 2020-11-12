Fırında kuru fasulye nasıl yapılır?
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Sucuklu kuru fasulye yapılışı | Fırında lezzetli bir kuru fasulye yapmak istiyorsanız; mutlaka bu tarifi deneyebilirsiniz.
Fırında kuru fasulye tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo kuru fasulye
- 500 gram kuşbaşı (Arzu ederseniz yarım kangal sucuk kullanabilirsiniz)
- 2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Pulbiber
Fırında kuru fasulye nasıl yapılır?
Kuru fasulye yapmak için bir gece önceden fasulyeyi ayıklayıp suya koyun.
Ertesi gün suyu süzüp tencereye yeni su ekleyip kaynatın.
Bir tencereye yağı alın ve soğanı kavurun.
Ardından eti ekleyin ve kavurun.
Et suyunu çekince salçayı ilave edin.
Bir miktar sıcak suyu tencereye ekleyin ve eti pişmeye bırakın.
Eti ve fasulyeyi karıştırın.
Ardından fırına dayanaklı bir tencere ya da güvece yemeği alın.
Bu aşamada dilerseniz yemeğin üzerine küçük biberlerden koyabilirsiniz.
Et ve fasulye güzelce pişince fırından yemeğinizi alabilirsiniz.
Afiyet olsun.