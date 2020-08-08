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Fırında köz patlıcan nasıl yapılır? | Fırında patlıcan nasıl közlenir?

Patlıcan derin dondurucuya nasıl atılır? Kış aylarında son derece pahalı olan ve yaz aylarındaki gibi tazecik olmayan patlıcanları basit yollarla derin dondurucu da muhafaza edebilirsiniz. Yaz mevsiminin sonuna yaklaştığımız şu dönemde pek çok kişi patlıcan nasıl közlenir, közlenen patlıcan nasıl saklanır, kışlık patlıcan nasıl yapılır, fırında patlıcan közleme püf nokta konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:41:00 -
Fırında köz patlıcan nasıl yapılır? | Fırında patlıcan nasıl közlenir?

Yaz aylarından tazecik sebze ve meyveleri bolca satın alıp kış için muhafaza edebilirsiniz. Elbette her meyvenin ve sebzenin kışlık olarak hazırlanması farklılık gösteriyor. Patlıcanın en çok tercih edilen muhafaza yöntemi elbette közleme. Ancak şehir hayatında ateş yakıp patlıcan közlemek son derece güç. Bu sebeple pek çok kişi evde patlıcanı en kolay nasıl közleyebileceklerini araştırıyor.

Fırında köz patlıcan nasıl yapılır? | Fırında patlıcan nasıl közlenir?

Öncelikle arzu ettiğiniz miktarda patlıcan satın alın. Aldığınız tazecik patlıcanları güzelce yıkayın. Temizlediğiniz patlıcanların üzerine çatal yardımıyla delikler açın.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin. Yağlı kağıt serili tepsiye patlıcanları dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına patlıcanları sürün.

10 dakikada bir patlıcanları çevirin. Yaklaşık 35-40 dakika içerisinde patlıcanlar hazır olacaktır.

Patlıcanları derin bir karıştırma kabının içerisine alın ve üzerini streç filmle kapatın.

10-20 dakika sonra streç filmi açıp, patlıcanları soyabilirsiniz.

Patlıcanları soyup, doğradıktan sonra soğumaya bırakın.

Soğuyan patlıcanları porsiyonluk olarak buzdolabı poşetlerine yerleştirip derin dondurucuya atabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

 

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