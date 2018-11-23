Fırında kızartma lezzetinde tavuk tarifi

MALZEMELER

3 parça göğüs eti

4 – 5 yemek kaşığı tereyağı

1 bardak un

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Sevdiğiniz baharatlardan 1’er çay kaşığı (pul biber, kekik, kimyon)

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber (isteğe göre acı)

YAPILIŞI

Fırını ısınması için 200 dereceye ayarlayın. Tepsinin içine tereyağını ekleyip erimesi için fırında bekletin.

Tüm baharatları bir torbanın içinde karıştırın. Tavuğu da torbaya koyup, torbayı bir güzel sallayın.

Fırından tereyağlı tepsiyi çıkarıp tavukları tepsiye dizin.

Önce bir tarafını 10 – 12 dakika, sonra diğer tarafını 10 – 12 dakika fırında pişirin.

Soğumadan servis yapın. Afiyet olsun.