Fırında kaşarlı et sote nasıl yapılır?
Et yemeği sevenler tadı damaklarda kalacak lezzetli ve pratik fırında kaşarlı et yemeği yapmak isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.02 Ağustos 2018 Perşembe 17:19
MALZEMELER:
500 gram kuşbaşı
Bir kase arpacık soğan
2 adet patates
2 adet patlıcan
1 adet domates
2 adet yeşil biber
Tuz, karabiber
ÜZERİ İÇİN:
Rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI:
Etleri düdüklüde pişirin daha sonra tavanın içine koyarak soteleyin.
Başka bir taraftan da sebzeleri küp küp doğrayarak tavanın içinde kızartın.
Son olarak kızaran sebzelerin içine domates ve baharatları atın.
Oluşan karışımı etlerle birleştirerek fırın tepsisine koyun ve üzerine kaşar ekleyerek 120 derecede 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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