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Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?

Fırın yemekleri en çok yapılan ve tercih edilen yemek çeşitlerindendir. Özellikle fırında tavuk lezzetini sevmeyen herhalde yoktur. Peki sebze sevenler için özellikle kış sebzeleriyle fırında tavuk budu yapılır mı? İşte sizlere kış sebzelerinin en faydalarından olan karnabahar ile tavuk budunun fırında muhteşem yemeğinin tarifi...Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

15 Ekim 2019 Salı 18:54
Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?

Fırın yemekleri en çok yapılan ve tercih edilen yemek çeşitlerindendir. Özellikle fırında tavuk lezzetini sevmeyen herhalde yoktur. Peki sebze sevenler için özellikle kış sebzeleriyle fırında tavuk budu yapılır mı? İşte sizlere kış sebzelerinin en faydalarından olan karnabahar ile tavuk budunun fırında muhteşem yemeğinin tarifi... Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?

Malzemeler

4 adet adet piliç but
4 büyük patates
500 gram konserve bezelye
1 avuç karnabahar
1 avuç brokoli
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı Kekik
1 çay kaşığı Tuz
6 yemek kaşığı Zeytinyağı
3-4 yemek kaşığı domates salçası

Yapılışı

Butların derilerini tamamen soyun ve yıkayın.

Patatesler iri elma dilimi şeklinde doğrayın.

Fırına dayanıklı geniş bir cam tepsiye butları ve patatesleri dizin, bezelyeleri serpin.

Salçaya tüm baharatları ekleyin, 1 su bardağı su ile seyrelterek yemeğin üzerine dökün.

Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 18:54
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