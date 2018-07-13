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Fırında çıtır balık nasıl yapılır?

Çok kısa sürede lezzetli bir ara öğün hazırlamak isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

13 Temmuz 2018 Cuma 21:00
Fırında çıtır balık nasıl yapılır?

MALZEMELER:

750 gram fileto balık

3/4 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızıbiber

2 adet yumurta

1,5 su bardağı galeta unu

5 adet büyük boy patates

1/3 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI:

Öncelikle patatesleri ince ince doğrayın ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın. Fırını 200 derecede ısıtın hazırladığınız patatesleri tepsiye alın ve 20-25 dk kadar kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra biraz tuz ekin ve beklemeye alın.

Balıkları uzun uzun parçalara ayırın 8 cm uzunluğunda olabilir. Daha sonra kağıt havluda kurulayın. Un, tuz ve biberi bir kapta karıştırın. Yumurtayı ise ayrı bir kapta çırpın. Galeta ununu bir kasede hazır bulundurun.

Hazırladığınız balıkları önce yumurtaya sonra galeta ununa batırın ve hazırladığınız tepsiye yerleştirin. Yaklaşık 10-15 dk kadar pişirin.

Servis tabağına hazırladığınız patatesleri ve balıkları alın. Yanına istediğiniz sosu ekleyerek servis edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 21:00
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