Fırıncılardan tehdit gibi açıklama! Ekmeğe zam mı geliyor?

Dolar kurundaki artışı gerekçe gösteren fırıncılar, yeni bir tehditte bulundu. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını iddia ederek fırınların un alamamaya başladığını ve böyle giderse ekmek üretiminin büyük riske gireceğini ileri sürdü. Kolivar, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacakları yönünde tehditte bulundu. Yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade eden Cihan Kolivar, zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayarak da duygu sömürü süyaptı.