  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 3 lira' açıklaması
Gündem

Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 3 lira' açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bazı basın yayın organlarında ekmeğin 4 ve 5 liradan satıldığına yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Balcı ekmeğin şu an ülke genelinde 3 TL olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:24:00 - 2022-01-31 14:38:44
Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 3 lira' açıklaması

 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını belirterek, "4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ekmeğin 4 ve 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını, 4 veya 5 lira gibi bir rakamın söz konusu olmasığını belirten Balcı, şöyle devam etti:

''Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğalgaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz.''
Başkan Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet yıldız

İsterse 10 lira!!! Su İle çamur yeriz
  • Yanıtla

Aziz Metin

Adamlar doğru söylüyorlar, 350 gr. ekmeği 200 gr.a indirerek gizli zam yapmışlar. Ne kadar gizlemeye çalışsanız da artık mızrak çuvala sığmıyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay