Fırıncılar can suyu bekliyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi Üyesi Hüseyin Sağır, fırınların girdi maliyetlerinin yüzde 60’ın üzerine çıkmasına karşın ekmek fiyatının iki yıldır değişmediğine işaret ederek, “Fırın işletmecilerinin mağduriyetinin giderilmesi için bir an önce yeni düzenleme yapılması gerekiyor” dedi.

İzmir’de aynı zamanda fırın işletmeleri bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi Üyesi Hüseyin Sağır, İzmir’de sayıları bini bulan fırın işletmelerinin son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Bir süredir ekmek fiyatında yeni düzenleme beklendiğini, yüzde 60 artan girdi maliyetlerine rağmen fırın işletmecilerinin ekmek fiyatında yüzde 25 artış istediğini aktaran Sağır, bu konuda çalışma yürüttüklerini kaydetti. Şu anda 250 gramı 1.25 TL’den satılan ekmeğin, yine aynı fiyattan satışa sunulması ancak gramajının 200’e çekilmesi yönünde talepleri olduğunu belirten Sağır, bunun da yüzde 25’lik bir artışa tekabül ettiğini ifade etti.







Komite ve komisyondan geçti, bakanlığa takıldı

Fiyatı 1.25 olarak kalacak ekmeğin gramajının 200’e düşürülmesi konusunda yapılan düzenlemenin Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesinde ayrıca ilgili 5 kurumun dahil olduğu komisyondan geçtiğini belirten İTO Meclisi Üyesi Hüseyin Sağır, "Ben de komitede görev alıyorum. Düzenlememiz hem komiteden hem komisyondan geçti fakat Ticaret Bakanlığı düzenlemeyi uygun bulmadı” dedi.

Ülkede yüzde 20’nin üzerinde enflasyon olduğunu, fırıncıların da can suyu beklentisi bulunduğunu anlatan Sağır, “Girdi maliyetlerimiz yüzde 60 artarken fırın işletmeleri faaliyetlerini nasıl sürdürecek? Fırın işletmeleri olan, buralarda çalışan bir çok kişi bugün kendi evine ekmek götüremiyor. Un alacak para bulamıyor veya borca giriyor. Böylesi bir mağduriyet var. Buna göre yetkililerin fırıncıların taleplerine olumlu yaklaşmaları lazım. Ticaret Odasında yönetici olmamız sebebiyle bize bu konuda büyük baskı var. ‘Ekmeğin durumu ne olacak’ diye soruyorlar. Bizim istediğimiz fiyat da yüksek bir fiyat değil. Girdilere yüzde 60 zam gelmişken bizim istediğimiz ekmek fiyatında sadece yüzde 25 artış. Bugün 250 gramı 1.25 TL’den satılan ekmeğin fiyatı aynı kalsın fakat gramajı 200’e çekelim diyoruz" ifadelerini kullandı.







1 Nisan’da uygulama başlayabilir

İTO Meclisi Üyesi Hüseyin Sağır, şu anda 8-10 şehirde 200 gram ekmeğin 1.25 TL’den satışına yönelik düzenleme yapıldığını belirterek, “İzmir’de de 1 Nisan’dan itibaren uygulayacağız inşallah” diye konuştu.