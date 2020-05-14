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Aktüel

Fırın ve marketlerde pide denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla fırın ve marketlerde, ekmek ile pide denetimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:31:24 -
Fırın ve marketlerde pide denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla fırın ve marketlerde, ekmek ile pide denetimi yapıldı.


Belirli aralıklarla, Bilecik’te faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerleri ile marketlerde kontroller yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı, üretim ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda incelemelerde bulundu. Ekipler, halkın daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına Korona virüs tedbirleri ve yapılması gerekenler hakkında da çeşitli uyarılarda bulundu.Görülen uygunsuzluk ve olumsuzluklar hakkında uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

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