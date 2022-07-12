Fırın temizliğinde bu yöntem en kolayı!

Marketlerde alelade satılan fırın temizleyici ürünlerin bir çoğu, kostik ve amonyak gibi toksik maddeler içeriyor.

Bu maddeler, bildiğiniz gibi sağlığımız açısından ciddi derecede zararlı.

Sprey halinde kullandığımız bu temizlik malzemelerini sıktığımız anda, havada göremediğimiz kadar küçük tanecikler oluşur. Ve soluduğumuz bu maddeler ciğerlerimize ve cildimize maalesef hasarlar vermektedir.

Bu maddeler ile yapılan temizlik; cildimize zarar verdiği gibi gözlerimize ve en kötüsü pişirdiğimiz yemeklere bulaşarak, sağlığımız için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sonra neden hasta oluyoruz sorusuna cevaplar arayıp duruyoruz.

Temizlik ve hijyene tabiki sağlığımız için önem veriyoruz bu en doğal hakkımız. Ama bazen mikropları yok etme pahasına, kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz.

Bugün sizlere Fırın temizliğinde çığır açacak tamamen zararsız bir yöntemden bahsetmek istiyoruz. Bu yöntem etkili olduğu kadar basit ve pratik. Üstelik tamamen sağlıklı.

Hazırsanız yöntemimize geçelim…

Fırın Temizliği için Gerekli Malzemeler

1,5 su bardağı karbonat

Çeyrek su bardağı beyaz sirke ( Bulamazsanız doğal elma sirkesini de kullanabilirsiniz)

Yarım su bardağı akışkan sabun veya arap sabunu

Ve Su

Doğal ve Etkili Fırın Temizleyicisi Nasıl Hazırlanır?

Bir leğenin içerisine 1,5 su bardağı karbonatı, yarım su bardağı sabunu, çeyrek su bardağı sirkeyi ve yeterince suyu ilave edip güzelce karıştırın. Bu karışım, macun kıvamında sürülebilir bir temizlik malzemesi haline gelecektir.

Kirli Fırın Nasıl Temizlenir?

İlk önce fırın tepsilerini ve ızgarasını dışarı çıkarıp lavaboda temizleyin.

Küçük bir boya fırçası veya pasta fırçası yardımı ile hazır olan macunu, fırının yanlarına ve tabanına güzelce sürün.

Fırının kapağına ve camına bu macundan sürmeyin.

Fırınınızın kapağını kapatın ve en az 7-8 saat kadar bekletin. Gece uyumadan bu işlemi yapıp bekletirseniz, sizin için daha iyi olur.

Bekleme işlemi bittikten sonra bir kaba su doldurun ve sünger yardımı ile leke birikintilerini kolaylıkla temizleyin.

Kaptaki su kirlendikçe, bu suyu değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Fırın temizlendikten sonra kağıt havluyla veya temiz bir bez ile kurulayın.

Fırının Kapağı ve Camı Nasıl Temizlenir?

Çeyrek su bardağı karbonatı, su ile güzelce karıştırıp kıvamlı bir macun hazırlayın.

Fırınınızın kapağını açıp, bu macunu süngerle birlikte camına sürün.

Yarım saat kadar bu biçimde bekletin ve daha sonra nemli bir sünger yardımıyla temizleyin.

Son olarak, kağıt havlu ile ovalayarak kurulayın. Fırın kapağınızın camının pirüpak olduğunu göreceksiniz.

Ve Ayrıca Mikrodalga fırınların temizliği için;

Bir kabın içerisine, 5 yemek kaşığı sirke ve bir su bardağı kadar su ekleyin.

Kaptaki bu karışımı mikrodalga fırına vermeden önce içine 1 limonu kesip atabilirsiniz.

Mikrodalga fırını yüksek ayarda çalıştırıp 5 dakika ısıtın.

Kap ve içerisindeki karışım soğuduktan sonra içerisine daldırdığınız sünger veya bez yardımıyla, iç yüzeylere sıçramış lekeleri silin.

Daha sonra süngerinizin yumuşak kısmına biraz arap sabunu döküp fırının kenarlarını, üstünü ve kapağının içini güzelce temizleyin.

Bu etkili temizlik yöntemini beğendiyseniz daha fazla insanın görmesi ve faydalanması için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.