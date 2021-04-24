Fırın sütlaç nasıl yapılır? Kızarmış fırında sütlaç tarifi

Sütlaç tarifi içerisinde sütlü tatlıların en besleyici ve pirincin en tatlı hali olan sütlaç nasıl yapılır? İşte nefis fırında sütlaç tarifi...

Fırın sütlaç nasıl yapılır?

Malzemeler

1 lt (5 su bardağı) bardağı süt.

2 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1,5 su bardağı şeker

Yapılışı

Öncelikle geniş bir tencerede 2 su bardağı su eklediğiniz pirinçleri yumuşayana dek pişirin.

Yumuşayan pirinçlerin üzerine 1 litre soğuk süt ve 1,5 su bardağı şekeri ekleyin. Kaynayana kadar karıştırın.

Ayrı bir kâsede nişastayı su ile pürüzsüz hale getirin ve kaynayan sütlacınızın içerisine iyice karıştırarak ekleyin. 5 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır.

Kaynayan karışımı fırın kâselerinize, ardından fırın tepsisine yerleştiriniz.

Fırın tepsisine sütlaç kâselerinin ¼ ü kadar soğuk su ekleyiniz ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınınızda üzeri kızarıncaya kadar pişiriniz.

Üzeri kızaran sütlaçlarınızı fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra buzdolabınıza kaldırınız.

Soğuyan sütlaçlarınıza arzu ederseniz tahin ve dövülmüş fındık ekleyip servis edebilirsiniz.