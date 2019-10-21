Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç tarifi Sütlü tatlı sevmeyen bulmak çok zordur. Hem hafif hem de lezzetli olan sütlü tatlıların kraliçesi ise sütlaçtır. Siz de sevdiklerinize parmaklarını yedirecek bir tarif arıyorsanız: doğru yerdesiniz. İşte, fırın sütlaç tarifi...

Sütlü tatlı sevmeyen bulmak çok zordur. Hem hafif hem de lezzetli olan sütlü tatlıların kraliçesi ise sütlaçtır. Siz de sevdiklerinize parmaklarını yedirecek bir tarif arıyorsanız: doğru yerdesiniz. İşte, fırın sütlaç tarifi... Fırın sütlaç nasıl yapılır? Malzemeler: Yarım su bardağı pirinç

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su Pirinçleri güzelce yıkayıp, 2 su bardağı su ile haşlayın. Pirinçler yumuşayınca tencereye sütü ve vanilyayı ilave edin. Süt kaynayınca bir kepçe alıp nişastayı açın. Sütle karıştırdığınız nişastayı tencereye ilave edip güzelce karıştırın. Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kapatın. Ardından sütlacı ısıya dayanıklı kaselere boşaltın. Kaselerin dizili olduğu tepsiye soğuk su dökün. Sütlaçları 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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