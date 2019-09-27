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Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç tarifi

Sütlü tatlılara kim ‘hayır’ diyebilir ki? İşte, merak ettiğiniz “Fırın sütlaç nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

27 Eylül 2019 Cuma 17:38
Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç tarifi

Sütlü tatlılara kim ‘hayır’ diyebilir ki? İşte, merak ettiğiniz “Fırın sütlaç nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Fırın sütlaç nasıl yapılır?

Malzemeler:

Yarım su bardağı pirinç

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

 Pirinçleri güzelce yıkayıp, 2 su bardağı su ile haşlayın. 

Pirinçler yumuşayınca tencereye sütü ve vanilyayı ilave edin. 

Süt kaynayınca bir kepçe alıp nişastayı açın. 

Sütle karıştırdığınız nişastayı tencereye ilave edip güzelce karıştırın. 

Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kapatın. 

Ardından sütlacı ısıya dayanıklı kaselere boşaltın. 

Kaselerin dizili olduğu tepsiye soğuk su dökün. 

Sütlaçları 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. 

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 17:38
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