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Siyaset Fırıldak Ekrem ihram giydi! Dün LGBT’ye, bugün Umreye
Siyaset

Fırıldak Ekrem ihram giydi! Dün LGBT’ye, bugün Umreye

İBB bünyesinde LGBT sapkınlarına destek veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Umre'ye gidip ihramlı fotoğrafını servis etti. İmamoğlu seçim öncesinde Eyüpsultan Camii'nde Kur'an-ı Kerim okuyup mütedeyyin kesimin oylarına göz dikmişti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 12:41:00 -
Fırıldak Ekrem ihram giydi! Dün LGBT’ye, bugün Umreye

Seçim öncesi Eyüpsultan Camii'nde Kur'anı Kerim okuyup, seçim sonrası İslam'ın lanetlediği LGBTİ sapkınlığı için, "Özgürlüklerden yana bir kişiyim" diyerek kapı aralayan ve daha kısa süre önce İBB bünyesinde yayınlanan dergide LGBT propagandası yapan dergi Ekrem İmamoğlu, umreden ihramlı fotoğrafını servis ettirdi.

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Umre'de karşılaşan bir vatandaş fotoğraf çektirerek "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevver'de karşılaştık" notunu düştü.

İmamoğlu ile bir vatandaşın Umre'deki fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

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Yorumlar

Yiğit

Babası kemali de götürseymiş belki kart damarı yumuşardı

Güney Doğulu

Bir gece ansızın ağzı burnu eğilmiş çarpılmış bir Ekrem görürseniz şaşırmayın. Bir de o mübarek yerlerde şeytan ı lainin büyükleri olur derler. Allah c.c milletimizi, bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi şerlerden korusun...
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