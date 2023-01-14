Fırıldak Ekrem ihram giydi! Dün LGBT’ye, bugün Umreye

Seçim öncesi Eyüpsultan Camii'nde Kur'anı Kerim okuyup, seçim sonrası İslam'ın lanetlediği LGBTİ sapkınlığı için, "Özgürlüklerden yana bir kişiyim" diyerek kapı aralayan ve daha kısa süre önce İBB bünyesinde yayınlanan dergide LGBT propagandası yapan dergi Ekrem İmamoğlu, umreden ihramlı fotoğrafını servis ettirdi.

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Umre'de karşılaşan bir vatandaş fotoğraf çektirerek "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevver'de karşılaştık" notunu düştü.

İmamoğlu ile bir vatandaşın Umre'deki fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.