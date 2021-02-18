Firavunun tomografisi çekildi! Herkes şok oldu

Mısır firavunu Seqenenre Taa II (Seqenenre Tao II olarak da yazılır), yaklaşık M.Ö. 1558 yıllarında güney Mısır'ın hükümdarıydı. MÖ 1553'te Hiksoslar tarafından Mısır'ın işgali sırasında savaşta hayatını kaybetti.

Firavunun ölümüyle ilgili bazı bilinmeyenler tartışma konusuydu. Teknoloji yardımıyla firavunun kalıntıları tomografiye sokuldu ve yaklaşık 3500 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı. Firavunun kafatasındaki yaralar acımasız bir ölümün hikayesini anlatıyor.

Radyoloji uzmanı Sahar Saleem, WordsSideKick.com'a verdiği demeçte, araştırmacıların daha önce şiddetli yaraları olan firavun mumyalarını keşfetmelerine rağmen, şimdiye kadar firavun savaş alanında ölümlere dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Firavun, alnına yukarıdan bir balta veya kılıç darbesiyle çıkacak 2,75 inç uzunluğunda (7 santimetre) bir kesiğe sahipti. Bu yara tek başına ölümcül nitelikte.

Firavunun sağ gözünün üstündeki potansiyel olarak ölümcül bir başka dilim 3,2 cm (1,25 inç) uzunluğunda. Muhtemelen bir balta ile yapılmış olduğu düşünüyor.

Araştırmacılar, burun, sağ göz ve sağ yanakta daha fazla kesinin sağdan ve yukarıdan geldiğini ve balta sapı veya kör bir personel ile teslim edilmiş olabileceğini söyledi.

Bu sırada kralın önünde biri firavunun sol yanağına kılıç ya da balta savurarak derin bir yara daha bıraktı. Soldan, bir silah - muhtemelen bir mızrak - kafatasının tabanına girerek 3,5 cm uzunluğunda bir yara açtı.

Mumyanın elleri bükülmüş ve sıkılmış olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, ön kollarında herhangi bir savunma yaralanmasının olmadığına dikkat çektiler. Seqenenre Taa II'nin öldüğünde ellerinin bağlı olduğunu öne sürmelerine neden oldu.

Saleem yaptığı açıklamada, savaş alanında yakalanıp birden fazla saldırgan tarafından idam edilmiş olabileceğini söyledi.