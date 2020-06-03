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Fırat'ın doğusundan vazgeçmeyen Rusya ile ABD arasındaki çekişme sürüyor

Rusya, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda, YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ilçesinde yayılmaya çalışıyor - İlçenin doğusuna yönelen Rusya ile ABD arasındaki çekişme devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:05:51 -
Fırat'ın doğusundan vazgeçmeyen Rusya ile ABD arasındaki çekişme sürüyor

KAMIŞLI/ANKARA (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ilçesinin doğusuna yayılmaya çalışan Rusya ile ABD arasındaki çekişme sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus ordusu Kamışlı'nın doğusuna geçerek, Türkiye sınırına yakın ilk askeri noktasını kurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda üst düzey 3 Rus komutanını taşıyan bir helikopter, sabah saatlerinde Kamışlı merkezinin doğusundaki Kasr Dib köyünde bir okula iniş yaptı.

Okulu askeri noktaya çevirmek isteyen Ruslar, Kamışlı merkezden komutanların bulunduğu noktaya 13 zırhlı araçla 30 civarında askeri sevk etti.

Öğle saatlerinde ise askeri ve lojistik malzemeleri taşıyan başka bir Rus konvoyu Kamışı merkezden söz konusu noktaya doğru hareket etti ancak bu konvoy belirlenen noktaya ulaşamadan ABD askerlerince durdurularak geri çevrildi.

Rus komutanlar ve askerler ise henüz köyden ayrılmadı.

- ABD-Rusya çekişmesi

Bu yılının başından itibaren ABD askerleri, Kamışlı'nın kuzeydoğusundaki petrol sahalarının bulunduğu Rümeylan bölgesine geçmek isteyen Rusya askeri araçlarının yolunu defalarca keserek, geri dönmelerine neden olmuştu.

Geçen ayın başında ise Rus askerleri, ilk kez, YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yapmıştı. Bunun üzerine ABD güçleri, Rümeylan'a dönmek zorunda kalmıştı.

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