Fırat’ın doğusu da barış pınarıyla sulanacak

Yeni Akit Ankara

Partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bunları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Genel merkezimiz ve tüm teşkilatlarımızla, Meclis grubumuzla, kabinemizle, kurumlarımızla ahenk içinde Türkiye’yi 2023 hedeflerine mutlaka ama mutlaka ulaştıracağız. Belde, ilçe, il başkanlarımızı ve yönetimlerini bu anlayışla belirleyeceğiz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız” dedi.

PKK/YPG/SDG hepsi temizlenecek

Fırat’ın doğusuna yapılacak olan harekata da değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. Fırat’ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz. Amacımız Fırat’ın doğusunu da, altını çiziyorum, barış pınarlarıyla sulamaktır. Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG’yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?”

50+1 tartışmasını bitiriyorum

Cumhurbaşkanı seçilme oranına ilişkin tartışmalara da değinen Erdoğan, şunları anlattı: “Türkiye’de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Ve bu iş bitmiştir.”

Nafaka 2. Pakette netleşecek

Yargı reformuna da değinen Başkan Erdoğan, “Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul’dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir. Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkarılması konusu da ikinci pakette yer alıyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri” dedi.

Faiz bütün pisliklerin başıdır

Cumhurbaşkanı, ekonomiye ilişkin de şunları söyledi: “Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir. İddia ile söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. O bütün pisliklerin başıdır. Sömürünün en önemli aracıdır. Kendimizi kaptırmayacağız. 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Yeni ekonomi programın sonunda enflasyonu yüzde 5’in, işsizliği de yüzde 10’un altına indirmiş olacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi %5 ve daha üzerine çıkarmaktır.”