SON DAKİKA
İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi
Haber Merkezi

İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi

İran ve Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kritik bir telefon görüşmesi yapıldı.

#1
Foto - İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi

Türkiye ve Suudi Arabistan Riyad hattında diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

#2
Foto - İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde ana gündem maddesi Orta Doğu'daki gelişmeler oldu.

#3
Foto - İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi

Diplomatik kaynaklar, görüşmede son dönemde İran, Suriye ve Orta Doğu'da bölgesel düzeyde yaşanan gerilimlerin tüm boyutlarıyla ele alındığını aktardı.

#4
Foto - İran ve Suriye'de tansiyon yükselirken Türkiye ile Suudi Arabistan'dan flaş hamle geldi

İki bakanın, mevcut krizlerin yayılmasını önlemek ve sorunların çözümüne yönelik diplomatik çabaları koordine etmek üzere görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

