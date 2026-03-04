Siyonist israil kayıplarını gizliyor: İran füzeleri sığınakları vurdu!

Beyt Şems’te sığınaklar yerle bir oldu

İran tarafından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçları, işgal altındaki KUDÜS’e bağlı Beyt Şems şehrinde stratejik noktaları tam isabetle vurdu. Pazar günü gerçekleşen operasyonda, füzelerden biri bir konut kompleksindeki sığınağa doğrudan isabet etti. İşgal yönetiminin itiraf etmek zorunda kaldığı ilk bilgilere göre 9 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Ancak bölgeden gelen görüntüler, yıkımın ve can kaybının bu rakamların çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

İşgal medyasından "Kayıp" sansürü

Siyonist rejim ve güdümündeki medya organları, saldırının yol açtığı devasa hasarı örtbas etmek için büyük çaba sarf ediyor. Sekiz konutun tamamen kullanılamaz hale geldiği bölgede, uydu görüntüleri ve insansız hava aracı kayıtları gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koysa da işgalci hükümet halkına gerçek verileri ulaştırmayı engelliyor. Görgü tanıkları, sirenlerin çalmasıyla patlamaların gerçekleşmesi arasında sığınaklara gidecek vakit bile bulamadıklarını ifade ederek savunma sistemlerinin çöktüğünü gözler önüne serdi.

Dokuzuncu misilleme dalgası: 40 ölü

Gerilimin tırmandığı bölgede İran, ABD ve işgalci rejime yönelik dokuzuncu misilleme dalgasını devreye soktu. Tahran ve Lübnan’a yapılan hain saldırıların ardından gelen bu hamle ile 40 siyonistin etkisiz hale getirildiği, 60’ının ise yaralandığı bildirildi. ABD’nin bölgedeki varlığını da hedef alan saldırılar, bölgedeki emperyalist planlara ağır bir darbe vurdu.

Mazlumların ahı siyonizmi kuşatıyor

Yıllardır bölgede kan ve gözyaşından beslenen terör şebekesi israil, artık kendi sokaklarında korkuyla yüzleşiyor. Altyapının ciddi hasar aldığı, yüzlerce kişinin tahliye edildiği işgal topraklarında, siyonist yönetimin yalanlarla ayakta durmaya çalıştığı bir kez daha tescillenmiş oldu.