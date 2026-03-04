İran: 26 İHA düşürdük!
İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, 26 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
İran Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Saldırıların başlamasından bu yana 26 düşman İHA'sını düşürdük ve bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) ise sağlam şekilde ele geçirdik" ifadeleri kullanıldı.
İran Kızılayı ise dün yaptığı açıklamada savaşın başından bu yana ABD-İsrail saldırılarında 787 İranlının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Dünya
