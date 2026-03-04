Muazzam bir görsel şölene hazır mısınız? Mart ayında hangi çiçekler ekilir?
Mart, baharın başlangıcı ve doğanın uyanışı ile birlikte, bahçe tutkunları için mükemmel bir zaman diliminin kapılarını açıyor.
Bu ayda ekilebilecek çiçekler, hem renkleriyle baharın gelişini müjdeleyecek hem de bahçenize canlılık katacak. İşte mart ayında ekilecek çiçekler ve bakım önerileri…
Baharda doğanın uyanışıyla birlikte, bahçelerde rengârenk çiçeklerin açması için en uygun dönem mart ayıdır. Bu ay, toprakla uğraşmaya ve çiçek ekmeye başlamak için ideal zamanlardan biridir.
Mart ayında ekilebilecek çiçekler, erken yaz aylarında muazzam bir görsel şölen oluşturur. Peki, Mart ayında hangi çiçekler ekilmeli? İşte Mart ayında bahçenizde ve balkonlarınızda yetiştirebileceğiniz çiçekler...
1. PAPATYA Ekim Zamanı: Mart ayında tohumlarından ekilebilir. Bakım: Papatyalar güneşli ve iyi drene olan toprakları sever. Düzenli sulama gerektirir, ancak toprağın suyla dolmaması gerekir. Çiçekler solmaya başladığında kesim yapılabilir, böylece yeni çiçekler açması sağlanabilir.
2. MENEKŞE Ekim Zamanı: Mart ayı, menekşelerin ekilmesi için idealdir. Bakım: Menekşeler, nemli ve yarı gölge alanları tercih eder. Haftada bir defa düzenli sulama gerekir. Toprağın nemli kalmasına özen gösterin, ancak su birikmemesine dikkat edin. Menekşelerin sık sık solan çiçekleri kesilmelidir.
3. LALE Ekim Zamanı: Genellikle sonbaharda ekilse de Mart ayında da nisan ayı için hazırlanabilir. Bakım: Laleler, güneşli yerleri ve iyi drene edilmiş toprağı sever. Sulama düzenli olmalı ancak toprağın suyla dolmamasına dikkat edilmelidir. Lale soğanları ekildikten sonra, toprak hafifçe bastırılmalı.
4. ZAMBAK Ekim Zamanı: Mart ayında soğanları ekilebilir. Bakım: Zambaklar bol güneş ışığına ihtiyaç duyar. Zambakların büyüme sürecinde toprağın nemli kalması sağlanmalı ancak sulama aşırıya kaçmamalıdır. Çiçekler solmaya başladığında, kuruyan başların kesilmesi önerilir.
5. KARDELEN Ekim Zamanı: Kardelenler soğanla ekildiği için Mart ayında bahar ortasına kadar toprağa dikilebilir. Bakım: Kardelenler güneşli yerleri ve hafif nemli toprakları sever. Sık sulamaya ihtiyaç duymazlar, ancak toprağın sürekli nemli olmasına dikkat edilmelidir. Kardelenler, özellikle soğuk havalara dayanıklıdır ve ilkbaharda hızla büyür.
6. FREZYA Ekim Zamanı: Mart ayında soğanları dikilebilir. Bakım: Frezyalar sıcak, güneşli ve iyi drene edilmiş toprakları sever. Haftada bir sulama yeterlidir. Çiçeklerin daha uzun süre dayanmaları için, solan çiçeklerin düzenli olarak kesilmesi gerekmektedir.
7. ALYSSUM Ekim Zamanı: Mart ayında doğrudan toprak üzerine ekilebilir. Bakım: Alyssum, güneşli yerleri sever ancak sıcak yaz aylarında biraz gölgeye de ihtiyaç duyar. Düzenli sulama yapılmalıdır, fakat su birikintisi oluşturmamaya özen gösterilmelidir. Çiçekler arasında bakım yaparak, yenilerinin gelişmesini teşvik edebilirsiniz.
8. ÇUHA ÇİÇEĞİ Ekim Zamanı: Mart ayında ekilebilir. Bakım: Çuha çiçekleri, serin hava koşullarını sever ve nemli toprakları tercih eder. Yarı gölgeli alanlarda daha iyi gelişirler. Düzenli sulama gerektirir, ancak toprağın suyla dolmaması için dikkat edilmelidir. Çiçeklerin solması durumunda kesilmesi önerilir.
9. NERGİS Ekim Zamanı: Mart ayında soğan ekilebilir. Bakım: Nergisler, güneşli ve hafif gölgeli alanları sever. Toprağın nemli kalması önemlidir. Çiçekler solmaya başladığında, kuruyan başlar kesilmeli ve soğanlar dinlendirilmeli. Ayrıca nergisler soğuk hava koşullarına dayanıklıdır.
Güneş ve Işık: Çoğu çiçek güneşli alanları sever. Bu yüzden bahçenizin en çok güneş alan yerlerine ekim yapmayı tercih edin.
Sulama: Çiçekler düzenli sulama ister, ancak suyun birikmemesi önemlidir. Toprak nemli olmalı ancak bataklık olmamalıdır.
Fazla Gübreleme: Çiçekler, aşırı gübreleme yapıldığında büyüme güçlükleri yaşayabilirler. Gerektiğinde, uygun miktarda gübre kullanmaya özen gösterin.
