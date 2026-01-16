Suriye Ordusu vurmaya başladı, Mazlum Abdi'den son dakika kararı: Sabah 07.00'da...
Suriye Ordusu dört ayrı noktanın haritalarını paylaşarak Halep'e operasyon başlattı. Köşeye sıkışan teröristlerden son dakika kararı geldi.
Suriye Ordusu, Halep kırsalındaki Deir Hafer bölgesinde bulunan SDG’ye ait askeri mevzilere yönelik olası saldırılar öncesinde bölge halkına uyarıda bulundu. Uyarının ardından topçu atışları başladı.
Suriye Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen mevzilerin Halep kenti ve çevresine yönelik operasyonlarda fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.
Uyarının ardından Suriye ordusu, Halep kırsalındaki Deir Hafer’de SDG unsurlarını topçu atışlarıyla hedef almaya başladı.
Köşeye sıkışan teröristler ani bir kararla geri çekileceğini duyurdu. Terör elebaşı Mazlum Abdi, "Dost ülkelerin ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda; birleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik iyi niyetimizi ortaya koymak ve 10 Mart Anlaşması’nın maddelerinin uygulanmasına bağlılığımızı göstermek amacıyla, iki gündür saldırılara maruz kalan Halep’in doğusundaki mevcut temas hatlarındaki güçlerimizi yarın sabah saat 07.00 itibarıyla çekme ve Fırat’ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırma kararı aldık" açıklamasını yaptı.
