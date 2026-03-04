İsrail terörüne laiklik aklaması! Dervişoğlu, Netanyahu’yu değil Türkiye’yi suçladı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu’nun en dikkat çeken konuşması ise Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ile ilgili oldu.

Dervişoğlu, "İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği ortak operasyonun ardından, Gerek İsrail'den gerek ABD'deki neo-con çevrelerden, gerekse ülkemizdeki bazı isimlerden aynı sözleri duyuyoruz; 'İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye.' Hiç lafı uzatmadan söyleyeceğim. Bu bir tespit değil, bir temenni cümlesidir. Ancak daha acı olan şey, bu temenninin sahipleri sadece siyonistler ve onlara bağlı birtakım aktörler değildir. Çünkü böyle bir durumdan nemalanmaya fazlasıyla hazır olan, Türkiye'de çok fazla odak vardır, etki ajanı vardır. Unutulmamalıdır ki Netanyahu ve Likud çevresindeki şahin kanadın dört gözle beklediği şey tam olarak budur; Türkiye'nin İran ile aynı rotayı benimsemesidir, Türkiye'nin teokratik bir yönetime sürüklenmesidir, laiklik ilkesinden vazgeçmesidir, İhvancı bir ideolojinin hamiliğine soyunmasıdır. Aynı İran gibi yozlaşmış bir diktatörlüğe dönüşmesi, etnik ve dini bölünmelere daha da kırılgan hale gelmesidir. Hukuk devleti ilkelerini çiğneyen ne kadar aktör varsa, yurttaşlıkla, Türk milletinin mana ve varlığıyla derdi olan ne kadar aktör varsa, 'Türkiye hedefte' yaygarası koparıyor. Anlaşılan o ki bir tahterevalli kurulmak istenmektedir. Türkiye bir sonraki İran değildir. Ama Netanyahu bölgede yeni bir İran yaratmak, en azından Türkiye'yi yeni bir İran gibi konumlandırmak istemektedir. Buna teşne olanlar ise İran gibi olmaktan gocunmamakta; iktidara sahip olmak uğruna kendilerine biçilen elbiseyi hevesle giymeye talip olmaktadırlar. Türkiye eğer kuruluş kodlarına sadık kalırsa Cumhuriyetin alelade bir sıfat olmadığını idrak ederse ve gerçek vatanseverler tarafından yönetilirse, yeni bir İran elbette olmayacaktır" diye konuştu.

Dervişoğlu’nun bu sözleri tepki çekti. Bölgede yaşanılananlardan bahsederken ABD ve İsrail’in yaptıklarını görmezden gelen Dervişoğlu, Trump’ı ve Netahyahu’yu değil Türkiye’yi suçladı.

İYİ Parti liderinin İsrail’in ve Netanyahu’nun bölgede uyguladığı terörü kamuoyuna anlatmayıp, konuyu “Türkiye'nin laiklik ilkesinden vazgeçmesine” indirgemesi kendisine yapılan eleştirileri de beraberinde getirdi.