  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İsrail’den yeni saldırı! Tahran'da korkutan patlamalar Bir zamanlar medya gücüyle hükümet yıkıp hükümet kuruyordu! Doğan’ın 2025 Performansı: 1.8 milyar TL net kar! Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir... Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı! AB ülkelerinden gelenler bile ayrımcılığa maruz kalıyor Irkçılık Almanın kanında var Türk halkı dostunu ve düşmanını seçti! Şaşırtan anket sonucu Haçlı Batı tam tekmil siyonistin emrinde 'Hilafetin kaldırılmasının ardında İslam düşmanlığı yatıyor' Sarı saçlı, mavi gözlü olmadıkları için katledildiler! Küçük bedenler kasten hedef seçildi
Gündem ABD, İran’ı bölmek için PKK/PJAK ile temasa geçti! ABD’nin bölücülük kartı değişmiyor!
Gündem

ABD, İran’ı bölmek için PKK/PJAK ile temasa geçti! ABD’nin bölücülük kartı değişmiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD, İran’ı bölmek için PKK/PJAK ile temasa geçti! ABD’nin bölücülük kartı değişmiyor!

Siyonist soykırımcı İsrail ile birlikte İran’a yönelik haksız hukuksuz bir savaş başlatan ABD, bölücülük kartını da zaman kaybetmeden devreye soktu.

Amerikan haber kanalı CNN’in aktardığı bilgiye göre; ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, İran'da muhtemel bir kara harekâtı için Kürt milislerle temasa geçti.

TRUMP TERÖR ELEBAŞLARIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ!

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PJAK da dahil olmak üzere çok sayıda Kürt milis grubunun lideri ile telefonda görüştüğü öne sürüldü.

Emperyalistlerin şeytani oyununun belgesi! YPG/PKK karargahında DAEŞ merkezi!
Emperyalistlerin şeytani oyununun belgesi! YPG/PKK karargahında DAEŞ merkezi!

Gündem

Emperyalistlerin şeytani oyununun belgesi! YPG/PKK karargahında DAEŞ merkezi!

İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu
İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu

Gündem

İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Zamanında temizlemesen başına bela olur .pkk ya destek çıkmıştı İran , Suriye’de ortak hareket ettiler yılanı besledi büyüttü şimdi başına bela oldu.

Çuvaldız

Diyelim ki ABD bunu yaptı; TC ne yapması gerekir?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23