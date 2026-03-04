ABD, İran’ı bölmek için PKK/PJAK ile temasa geçti! ABD’nin bölücülük kartı değişmiyor!

Amerikan haber kanalı CNN’in aktardığı bilgiye göre; ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, İran'da muhtemel bir kara harekâtı için Kürt milislerle temasa geçti.

TRUMP TERÖR ELEBAŞLARIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ!

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PJAK da dahil olmak üzere çok sayıda Kürt milis grubunun lideri ile telefonda görüştüğü öne sürüldü.