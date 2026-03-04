  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Peygamber ve sahabeler şehrinde cami eksikliği var! Rusya ve Çin İran konusunda neden sessiz? iran'ı kurtarma söz konusu değil Biz Siha mı yiyeceğiz diyenler! Füze yemeye hazır olsun: Silahın yoksa avsın, silahın varsa avcısın 'Modern dünya önce babayı öldürdü sonra anneyi, sıra çocukta!' Peş peşe algı operasyonları! İran savaşla, Türkiye yalanla uğraşıyor Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı! ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı! Gazzeliler Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar! İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası!
Yerel Devrilen tır 7 aracı biçmişti: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı!
Yerel

Devrilen tır 7 aracı biçmişti: Olay anının görüntüleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde seyir halindeki tırın devrilerek park halindeki 7 araca çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi merkez Konak Mahallesi Diyarbakır Caddesi’nde seyir halindeki 63 AEE 079 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, 7 araca çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Öte yandan, tırın kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Korkunç kaza böyle görüntülendi! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Korkunç kaza böyle görüntülendi! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Yerel

Korkunç kaza böyle görüntülendi! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Bakan Kurum: Dün 455 bin konutu bitirdik, Bugün 500 bin konuta başladık! Milletimiz kazanacak...
Bakan Kurum: Dün 455 bin konutu bitirdik, Bugün 500 bin konuta başladık! Milletimiz kazanacak...

Gündem

Bakan Kurum: Dün 455 bin konutu bitirdik, Bugün 500 bin konuta başladık! Milletimiz kazanacak...

Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza
Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza

Yaşam

Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23