Fırat Tanış İmamoğlu’na ne dedi ne cevap verdi? Fırat Tanış kimdir, nereli?

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana İstanbul’a bir çivi dahi çakmadı. Her defasında projelerin AK Parti tarafından engellendiği yalanına sarılan Ekrem İmamoğlu, köşeye sıkıştığında parmak sallamayı marifet saymakta. Ekrem İmamoğlu, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım. 16 milyon aklınızı başınızdan alır" dedi. İmamoğlu, “İstanbullunun 300 tane yeni metrobüs hattındaki otobüsle buluşmasını 1.5 senedir engellemiş oldular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde tiyatro mu oynadı.” Fırat Tanış İmamoğlu’na kapak niteliğinde cevap geldi.

Fırat Tanış İmamoğlu’na ne dedi?

İmamoğlu'nun İstanbul'da yapımı onaylanmayan projeler için 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' ifadesine Tanış 'Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden siyasi iradeden kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz' sözleriyle tepki verdi.

Fırat Tanış kimdir?

Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Tam adı Nuri Fırat Tanış'dır. Gürcistan; Ahıska kökenli ve annesi babası terzi olan Fırat Tanış ailenin en küçük çocuğudur. Liseyi Mehmet Beyazıd Lisesi'nde okudu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde başladı. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı. 2000-2010 tarihleri arasında Sır Çocukları-2002, Tramvay-2003, Beyaz Melek, Dilber'in Sekiz Günü, Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yedi Tepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe İle Halil, Geniş Aile televizyon yapımlarında rol aldı.

Müzik alanında da çalışmaları olan sanatçının sözü-müziği kendine ait olan çalışmaları Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi yorumcular tarafından seslendirilmiştir. 1 Ekim 2012'de kurulan günlük soL Gazetesi'nin kültür sayfasında 3 Aralık 2012'den itibaren köşe yazarlığı yapmaktadır. 10 Haziran 2013 itibarı ile dizi oyunculuğunu bıraktığını açıklamış, buna sebep olarak televizyon kanallarının 2013 Taksim Gezi Parkı protestolarına yeterli yayın saati ayırmamasını göstermiştir.

Fırat Tanış rol aldığı tiyatro oyunları

• Martı - 2017

• Ayrılık - 2017

• Gelin Tanış Olalım - 2016

• E-mülteci.com - 2016

• Testosteron - 2008

• Hırçın Kız - 2006

• Barış (oyun) - 2002

• Woyzeck

Fırat Tanış filmleri

• İstanbullu Gelin - 2017-2019 (Adem Sezgin)

• Geniş Aile: Her Türlü - 2016 (Koyu Bilal)

• Somuncu Baba: Aşkın Sırrı - 2016 (Meczup)

• Olaylar Olaylar - 2016

• Hep Yek - 2016

• Rus'un Oyunu - 2016

• Mavi Gece - 2016

• Öğrenci İşleri - 2015

• Yeşil Deniz - 2015

• Takım: Mahalle Aşkına - 2015

• Geniş Aile: Yapıştır - 2015 (Koyu Bilal)

• Yapışık Kardeşler - 2014

• Ulan İstanbul - 2014 (Konuk Oyuncu)

• Karınca Kapanı - 2014

• Sürgün İnek - 2014

• F Tipi film - 2012

• Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012

• Bir Zamanlar Anadolu'da - 2011

• Devrimden Sonra - 2011

• Vay Arkadaş - 2010 (Tik)

• Geniş Aile - 2009 (Koyu Bilal)

• Dilber'in Sekiz Günü - 2008

• Beyaz Melek - 2007

• Menekşe ile Halil - 2007

• Felek Ne Demek? - 2006

• Tramvay (film) - 2006

• Yolda/ Rüzgâr Geri Getirirse - 2005

• Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu - 2005

• Ihlamurlar Altında - 2005

• Aşka Sürgün - 2005

• Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - 2004

• Kin ve Gül - 2003

• Sır Çocukları (Velid) - 2002

• Yeditepe İstanbul - 2001