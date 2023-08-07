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Yerel Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu!
Yerel

Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-07 09:12:00 -
Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu!

Adıyaman'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Damlıca köyü yakınlarında Fırat Nehri'ne giren M.K.(22), bir sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle M.K'nın cesedine ulaşıldı.

M.K'nın cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. (İLKHA)
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