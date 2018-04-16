Fırat Nehri'nden çıkıyor yurtdışına gidiyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile hayatın hemen her alanında ilerlemelerin kaydedildiği Şanlıurfa, balık üretimiyle de adından söz ettiriyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde yetiştirilen balıklar, başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu kapsamda Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Birecik ilçesindeki Karkamış Barajı'nın havzasında kurulan alabalık çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Birecik Kaymakamı Perçi, "Birçok ülkeye buradan balık satıyoruz. Bizim nihai hedefimiz, bu bölgeden yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmak" dedi.

Gölde faaliyet gösteren işletmelerinin bir kısmı yerel halk ve firmalar tarafından kurulurken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden sektörün önemli firmaları da burada tesis kurmaya başladı.

Bölge halkının ve çevre kentlerin balık ihtiyacını gideren "Fırat'ın balıkçıları", yetiştirdikleri alabalıkların büyük kısmını başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Baraj gölünde yer alan işletmeler istihdama da önemli katkı sunuyor.

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Şanlıurfa'nın Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde ön plana çıktığını söyledi.