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Aktüel

Fırat Köprüsü’nde zincirleme kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Fırat Nehri Köprüsü’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:11:25 -
Fırat Köprüsü’nde zincirleme kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Fırat Nehri Köprüsü’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Fırat Nehri Köprüsü’nde meydana geldi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri, araçların olay yerinden kaldırılmasını sağladıktan sonra yolu yeniden trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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