Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon! Gözaltına alındılar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.