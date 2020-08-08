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Aktüel

Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon! Gözaltına alındılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:30:00 -
Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon! Gözaltına alındılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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