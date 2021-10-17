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Gündem Fırat Gizlenç kimdir? Terörist Fırat Gizlenç öldürüldü mü, nerede öldürüldü?
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Fırat Gizlenç kimdir? Terörist Fırat Gizlenç öldürüldü mü, nerede öldürüldü?

Terör örgütü PKK’ya yönelik içerde ve dışarda başaralı operasyonlar devam ediyor. Düzenlenen terör operasyonlarında inlerinde gizlenmeye çalışan vatan hainlerin başlarına bombalar yağmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde bitme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü PKK mensupları bir bir avlanıyor. Son üzeri çizilen terörist gri kategoride yer alan Fırat Gizlenç. Peki Fırat Gizlenç kimdir? Terörist Fırat Gizlenç nerede öldürüldü?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 11:21:00 - 2021-10-17 11:22:24
Fırat Gizlenç kimdir? Terörist Fırat Gizlenç öldürüldü mü, nerede öldürüldü?

Terörist Fırat Gizlenç kimdir? İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "gri kategoride" yer alan Fırat Gizlenç olduğunu açıkladı. Vatan haini Fırat Gizlenç kimdir?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran" operasyonu kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14-15 Ekim'de J-İHA/SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Sidar Farkin Amed kim?

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 500 bin lira ödülle "Gri" kategoride yer alan "Sidar Farkin Amed" kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.

Terörist Fırat Gizlenç kimdir?

Açıklamada terörist Fırat Gizlenç'in özel eğitim aldığı ve Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimleri verdiği kaydedildi.

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