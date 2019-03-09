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Fırat Aydınus: MHK'nin selası okunuyor

Yardımcısına küfür ettiği iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fırat Aydınus'un, "MHK'nin selası okunuyor" sözleri olay oldu.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:04
Fırat Aydınus: MHK'nin selası okunuyor

Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus, 24. haftada oynanan Malatya-Başakşehir maçı sonrası yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile yaşadığı küfürlü tartışma nedeniyle bir kez daha spor camiasının gündemine oturdu.

Bu olaydan sonra Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi. PFDK'dan 3 ay ceza çıkması durumunda Ekim ayında 46 yaşına basacak tecrübeli ismin hakemlik kariyeri bitecek. MHK da disiplin soruşturması bitine kadar Fırat Aydınus'a görev vermeyecek. Aydınus'un bu sezon vukuatları sadece bununla bitmiyor. Akşam gazetesine göre MHK kulislerinde konuşulan iddialar:

50 güne yakın maç verilmedi

Aydınus'un bu sezonki ilk vukuatı devre arasında Antalya'da yapılan kampta gerçekleşti. Testler sırasında Yusuf Namoğlu döneminde görev alan MHK üyelerinin de bulunduğu ortamda Fırat Aydınus, "Benim koşup koşmam önemli değil. Siz benim sayemde görevdesiniz" ifadelerini kullandı. Bu söylemler sonrası ligin ikinci yarısındaki ilk karşılaşması 10 Şubat'taki Göztepe-Alanyaspor karşılaşması oldu. Bu olay dönemin başkanı Yusuf Namoğlu'nun tepkisine neden oldu.

Aydınus'un tavırlarından rahatsızlar

Emekliğe hazırlanan Aydınus'un son vukuatı ise Yusuf Namoğlu'nun görevi bırakmasına yakın zamanda gerçekleşti. Hakemlerinin hazır bulunduğu bir ortamda dışarıdan duyulan sela sonrası Aydınus, "MHK'nin selası okunuyor" ifadelerini kullandı. Bu söylemlerle MHK ile Fırat Aydınus arasındaki ipler tamamen kopma noktasına geldi.

Bazı hakemler de Aydınus'un bu tavırlarından rahatsız. Bu olaylar sonrasında hakemler arasında ayrışmalar daha da göze çarpmaya başladı. Yeni MHK yönetimi de yaşanan bu olaylardan dolayı çok rahatsız.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:04
  1. Malatya
  2. Antalya
  3. Fırat Aydınus
  4. PFDK
  5. Yusuf Bozdoğan
  6. Yusuf Namoğlu
  7. MHK

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