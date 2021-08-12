Fırat Aydınus maç yönetecek mi? Fırat Aydınus emekli olmadı mı?

Türk futbolunun önemli isimlerinden hakem Fırat Aydınus'un yaş sebebiyle 2020-2021 sezonuyla birlikte düdüğünü asacağı belirtilmişti. Ancak talimatlarda yapılan bir değişiklikle Aydınus'un hakemlik kariyeri uzadı. Merkez Hakem Kurulu, talimatlarda yapılan değişiklikle birlikte hakemler için emeklilik yaş sınırını 50 olarak açıkladı. 47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edebilecek.

Fırat Aydınus maç yönetecek mi?

Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. Fırat Aydınus ilk hafta Sivasspor-Konyaspor maçını yönetecek.

Fırat Aydınus kimdir?

Fırat Aydınus 25 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunu olan Aydınus, hakemlik kariyerine 1996 yılında başladı. Fırat Aydınus, UEFA'nın Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa Kupalarında en çok maç verdiği Türk hakemdir.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Aydınus, Süper Lig'de ilk maçını 2003 yılında yönetti. 47 yaşındaki hakem şimdiye kadar 346 Süper Lig maçında görev aldı. Aydınus; Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası eleme maçları dahil 25 maç yönetti.