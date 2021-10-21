  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli kaç yaşında? Fırat Aydınus hayatı
Biyografi

Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli kaç yaşında? Fırat Aydınus hayatı

Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi okul mezunu? Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında derbi heyecanı var. Süper Lig'de 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Peki Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli kaç yaşında? İşte Fırat Aydınus hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:46:00 - 2021-10-21 11:47:52
Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli kaç yaşında? Fırat Aydınus hayatı

Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli kaç yaşında? Fırat Aydınus hayatı, özgeçmişi. Fırat Aydınus 5 Ekim 1973 tarihinde İstanbul doğdu. Hakemliğe 1996 yılında başlayan Fırat Aydınus, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi de olan Aydınus, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Asıl mesleği mühendislik olan Aydınus, hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi.

Fırat Aydınus

500'e yakın karşılaşmada görev alan Fırat Aydınus, dönem dönem yardımcı hakem, orta hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemliği yaptı. 18 Ekim 2018 tarihi itibariyle kariyerinde 87 kez penaltı veren Aydınus, düdük çaldığı karşılaşmalarda toplamda bin 613 kez sarı kartına ve 74 kez kırmızı kartına başvurdu. Aydınus'un kariyerinde en çok yönettiği karşılaşma türü ise 284 ile Süper Lig karşılaşması oldu. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında Türkiye teknoloji satamıyor iddiası! Ağzının payını verdi
Gündem

Canlı yayında Türkiye teknoloji satamıyor iddiası! Ağzının payını verdi

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin 'teknoloji satamıyoruz' sözlerine güvenlik uzmanı Mete Yarar, canlı yayında nelerin üretildiğini bir ..
Tezkereye destek veren Akşener, mor halkalı yoldaşlarıyla ters düştü: Yakarım kendimi, edi bese!
Siyaset

Tezkereye destek veren Akşener, mor halkalı yoldaşlarıyla ters düştü: Yakarım kendimi, edi bese!

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon için Irak ve Suriye tezkeresine destek vereceğini açıklayan İYİ Parti lideri Meral Ak..
Barcelona Devler Ligi'nde zaferle tanıştı
Spor

Barcelona Devler Ligi'nde zaferle tanıştı

La Liga ekibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında evinde Dinamo Kiev'i 1-0'lık skorla yendi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay