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Spor Fırat Aydınus hakemliği bırakıyor mu? Fırat Aydınus kimdir?
Spor

Fırat Aydınus hakemliği bırakıyor mu? Fırat Aydınus kimdir?

Fırat Aydınus hakemliği bıraktı mı? 25 yıldır hakemlik yapan Fırat Aydınus kariyerini noktalayacak. Peki, Fırat Aydınus ne zaman hakemliği bırakıyor? Fırat Aydınus kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:51:00 -
Fırat Aydınus hakemliği bırakıyor mu? Fırat Aydınus kimdir?

25 yıldır hakemlik yapan Fırat Aydınus, sezon sonunda TFF'nin belirlediği yaş limitini dolduracak. Bu sebeple Fırat Aydınus düdüğünü asmaya hazırlanıyor.

1996 yılında hakemlik kariyerine başlayan Aydınus, Süper Lig'de ilk maçını 2003 yılında yönetti. 47 yaşındaki hakem şimdiye kadar 346 Süper Lig maçında görev aldı. Aydınus; Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası eleme maçları dahil 25 maç yönetti. 

Fırat Aydınus kimdir?

Fırat Aydınus 25 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunu olan Aydınus, hakemlik kariyerine 1996 yılında başladı. Fırat Aydınus, UEFA'nın Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa Kupalarında en çok maç verdiği Türk hakemdir.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

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