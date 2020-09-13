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Gündem Firari vatan haini yine şaşırtmadı! Can Dündar'dan skandal paylaşım
Gündem

Firari vatan haini yine şaşırtmadı! Can Dündar'dan skandal paylaşım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki küstah sözleri büyük tepki çekerken tescilli vatan haini firari Can Dündar rengini belli etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını paylaşan Dündar, Macron'un eğitim durumunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:11:00 -
Firari vatan haini yine şaşırtmadı! Can Dündar'dan skandal paylaşım

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamleleri emperyalist Fransa'nın ayarlarını bozdu. Avrupa Birliği'nden açık bir şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin başarılarını ve geri adım atmamasını hazmedemeyen Macron "Erdoğan hükümetine karşı sert olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyerek haddini ve boyunu fazlasıyla aşan sözler sarfetti. 

Çakma "Napolyon" Macron'un küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi bir cevap geldi. Erdoğan, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Türkiye ve Türk milletiyle uğraşma" diye konuştu.

Vatan haini yine şaşırtmadı

Tescilli "vatan haini" Can Dündar ise Türkiye-Fransa geriliminde safını seçti. AK Parti'nin Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözlerinin paylaşılması üzerine bu tweet'i alıntılayan Dündar, Macron'un eğitim durumunu yazdı.

Macron ile selfie yapabilmek için insanlarla adeta yarışa giren vatan haininin Türkiye'ye karşı Fransızların yanında yer alması sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmadı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Vatan haini Can Dündar'ın skandal paylaşımına sosyal medyadan da çok sayıda tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;

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