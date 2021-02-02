Firari Tarık Toros'tan provokatörlük! Boğaziçi'ndeki eylemlere bir destek de FETÖ'den

yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başta terör örgütü DHKP-C ve marjinal grupların arka bahçesi haline gelen CHP'nin kışkırtmasıyla başlayan eylemler devam ediyor.

Eylemler sırasında Kabe görselinin yer aldığı bir pankartın yere atılarak ayaklar altına alınması sonrası 100'den fazla gözaltı yaşandı. Gözaltına alınanların büyük bir bölümünün öğrenci değil, marjinal örgütlere bağlı militanlar olduğu ortaya çıktı. Boğaziçi'ndeki öğrencileri kışkırtmaya çalışarak ikinci Gezi Parkı vakası çıkarmaya çalışan provokatörlere, terör örgütü FETÖ'den de destek geldi.

FETÖ'nün yayın organlarından Bugün TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eylemlere destek çıktı. Aynı zamanda firari Toros, AK Parti hükümetine çirkin ithamlarda bulundu.

Toros, "Kısmen serbest son seçimde, 1 Kasım 2015'te, iki kişiden biri oy verdi bu çeteye! 'Amaaaan, ülke daha fazla karışmasın. Alın oyumuzu, işimize bakalım hadi' dediler. Bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Aynı suya koyup ocağın altını açtılar lakin herkesin kaynama noktası farklı." ifadelerini kullandı.