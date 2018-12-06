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Firari PKK'lı terörist cenaze töreninde paketlendi

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan firarii olduu öğrenilen terör örgütü PYD/PKK üyesi, yakınının cenazesine katılmak için geldiği kentte yakayı ele verdi.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:01
Firari PKK'lı terörist cenaze töreninde paketlendi

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari terör örgütü PYD/PKK üyesi, yakınının cenazesine katılmak için geldiği kentte yakalandı.

Ekipler önceden bilgi aldı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü adına faaliyette bulunmak", "kesici ve yakıcı madde taşımak" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Reşat Ç'nin (26), bir yakınının cenaze törenine katılmak için kente geleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları teröristi, yakınının Vatan Mahallesi'ndeki cenaze töreninde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen terörist, cezaevine teslim edildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:01
  1. Gaziantep
  2. PKK
  3. PYD

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