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Olmayacak şey olmak üzere bu sefer: Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek kararı!

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Olmayacak şey olmak üzere bu sefer: Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek kararı!

Galatasaray’da sol stoper arayışlarında Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek’in yüksek bonservis engeline takılması üzerine rota Konstantinos Koulierakis’e kırıldı. Mario Lemina seçeneğiyle sağ stoper transferini rafa kaldıran sarı-kırmızılılar, Okan Buruk’un talebi doğrultusunda 22 yaşındaki Yunan savunmacı için gaza basarken, transferde Roma’nın da ciddi şekilde devreye girmesiyle nefes kesen bir yarış başladı.

#1
Foto - Olmayacak şey olmak üzere bu sefer: Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek kararı!

Galatasaray’da transfer kazanında sular durulmuyor. Teknik direktör Okan Buruk’un savunmanın soluna takviye isteği doğrultusunda gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, gündemdeki isimlerde yüksek maliyet engeline takıldı. Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek için istenen bonservis bedellerini fazla bulan Galatasaray, rotayı sürpriz bir isme kırdı.

#2
Foto - Olmayacak şey olmak üzere bu sefer: Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek kararı!

Sağ stoper hattında Davinson Sánchez’in takımdan ayrılmadığı senaryoda bu bölgeye transfer rafa kalktı. Mario Lemina’nın gerektiğinde sağ stoperde de görev yapabilecek olması yönetimin elini rahatlatırken, tüm dikkatler doğrudan sol stoper takviyesine çevrildi. Buruk’un bu bölge için talebi kararlılıkla sürüyor.

#3
Foto - Olmayacak şey olmak üzere bu sefer: Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek kararı!

Aslan’ın radarına giren son isim ise Wolfsburg forması giyen 22 yaşındaki Yunan sol stoper Konstantinos Koulierakis oldu. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferdeki işi hiç kolay değil.

#4
Foto - Olmayacak şey olmak üzere bu sefer: Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek kararı!

İtalyan ekibi AS Roma ve teknik direktör Gian Piero Gasperini, defans hattını güçlendirmek adına genç stoperi kadrosuna katmak için aktif olarak devrede.

#5
Foto - Olmayacak şey olmak üzere bu sefer: Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek kararı!

Gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre Roma, Wolfsburg ile yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Taraflar arasındaki son temasların olumlu geçtiği ve İtalyan kulübünün transferi bitirmeye kararlı olduğu belirtiliyor. Koulierakis’in etrafındaki çember giderek daralırken, Galatasaray’ın bu transfer yarışında nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

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