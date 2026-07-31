Olmayacak şey olmak üzere bu sefer: Okan Buruk'tan Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek kararı!
Galatasaray’da sol stoper arayışlarında Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek’in yüksek bonservis engeline takılması üzerine rota Konstantinos Koulierakis’e kırıldı. Mario Lemina seçeneğiyle sağ stoper transferini rafa kaldıran sarı-kırmızılılar, Okan Buruk’un talebi doğrultusunda 22 yaşındaki Yunan savunmacı için gaza basarken, transferde Roma’nın da ciddi şekilde devreye girmesiyle nefes kesen bir yarış başladı.