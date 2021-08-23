Firari FETÖ'cüler yakalandı!
Denizli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tutuklandılar
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.