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Gündem Firari FETÖ'cüler yakalandı!
Gündem

Firari FETÖ'cüler yakalandı!

Denizli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 16:36:00 -
Firari FETÖ'cüler yakalandı!

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

 

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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