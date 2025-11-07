  • İSTANBUL
Yerel Firari FETÖ'cü o ilde enselendi
Yerel

Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan şahıs enselendi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bünyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; İstanbul Ağır Ceza Masası’nın kararı ile FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan G.E. ilçeye bağlı Yakutiye Mahallesi’nde yakalandı.

Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

