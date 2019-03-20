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Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı Millet İttifakı için oy istedi!

Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bir video yayınlayarak Millet İttifakı için oy istedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:01

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari medya imamlarından eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı bir video yayımlayarak seçimlerde CHP, HDP ve İYİ Parti'ye oy istedi.

Seçimlere kısa bir sire kala beka tartışmaları gündemdeyken içinde bulunduğumuz tehlikeyi gözler önüne seren gelişmeler devam ediyor.

Mansur Yavaş'ı övdü

FETÖ'nün firari ismi Ekrem Dumanlı, yayınladığı video ile hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulunurken, CHP, HDP ve İYİ Parti için oy istedi. Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açık destek veren FETÖ'cü Dumanlı, vatandaşlara Millet İttifakı'na oy vermeleri için çağrıda bulundu.

FETÖ'nün 31 Mart beklentisi

Dumanlı'nın bu açıklamaları FETÖ'cü hainlerin 31 Mart seçimlerinden beklentisini açıkça ortaya koydu. Videodaki alçak söylemler Türkiye'nin nasıl bir beka sorunu ile karşı karşıya olduğunu, terör örgütünün nasıl fırsat kolladığını gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:01
  1. Ekrem Dumanlı

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  • M.ölmezlerM.ölmezler40 dk önce
    Feto nun kursun askeri ekrem bu millet senin gibi hain degil ve de sizin gibi aklını kiraya vermez..vatansız simdi hangi delikten bu video yayınlıyor sun.
  • SelimSelim49 dk önce
    Bu itin övdüğü kişiye oy vereceğime DSP ye veririm.

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