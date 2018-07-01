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Firari FETÖ'cü 2 yıl sonra yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortadan kaybolan Kastamonolu iş adamı Ankara'da yakalandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:51
Firari FETÖ'cü 2 yıl sonra yakalandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Z.D., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Ankara'da gaygubet evinde yakalandı.

Gözaltına alınan iş adamı Z.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY’den iki yıldır aranan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:51
  1. Ankara
  2. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ/PDY
  4. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  5. FETÖ/PDY soruşturması

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  • Nihat asanNihat asan2 sa önce
    Baş harflerini yazmak nedir hiç yakışıyormu size şerefsiz onların inlerinde yakalanıyor iki yıldır kaçak neyini gizliyorsunuz yazın şerefsizlerin adını
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