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Firari FETÖ zanlısı eski albay yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ’cü eski albay, Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

30 Kasım 2018 Cuma 07:35
Firari FETÖ zanlısı eski albay yakalandı

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan kıdemli albay H.S.S'nin, ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. 

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen H.S.S'nin işlemlerin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 07:35
  1. İstanbul
  2. FETÖPDY
  3. Milas
  4. Muğla
  5. operasyon
  6. Anadolu Ajansı

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