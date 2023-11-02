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Yerel Firari FETÖ üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi
Yerel

Firari FETÖ üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-11-02 20:37:00 -
Firari FETÖ üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu Sadettin Ö., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

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