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Yerel Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yerel

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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