Firari DEAŞ üyesi, yakalandı
Bursa’da, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İzzet B. (31) yakalanıp, cezaevine kondu.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İzzet B.’nin kırsal Sulhiye Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Dün şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, İzzet B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet B., tutuklanarak cezaevine kondu.