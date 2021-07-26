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Gündem

Firari DEAŞ üyesi, yakalandı

Bursa’da, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İzzet B. (31) yakalanıp, cezaevine kondu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:29:00 -
Firari DEAŞ üyesi, yakalandı

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İzzet B.’nin kırsal Sulhiye Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Dün şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, İzzet B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet B., tutuklanarak cezaevine kondu.

 

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