  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Altın ve dolar fırlayacak' dedi ama tavsiyesi ezber bozdu! Ece Ergönenç uyardı: Altına ve dolara değil oraya yatırım yapın

Osman Kavala diye bağıran Avrupa Konseyi nerede? Buyursun Yunanistan'ı ihraç etsinler

Osman Kavala kararına tepki! Türk yargısı AİHM'in oyuncağı değildir

ABD'ye Taliban için Türkiye teklifinde bulundu!

Ukrayna 'Rusya kabul ederse' deyip Türkiye kararını duyurdu!

Putin’i çılgına çevirecek karar! İHA üretim tesisi için Türkiye ile anlaştılar

CHP’li başkan yardımcısına rüşvet kurşunu! +18 videosu sosyal medyada dolaşıyor

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında Boğaz savaşı!

Teröre vurulan darbe rahatsız etti: Türkiye'nin yaptığı savaş ilanıdır

Dünyada bir ilk gerçekleşti! Koronavirüsten ölen kişinin ciğerleri görüntülendi
Gündem Firari CHP’li tutuklandı!
Gündem

Firari CHP’li tutuklandı!

CHP’li Avcılar Belediyesi’nde bazı ihalelere fesat karıştırılarak belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında firari durumda olan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B. tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:32:00 -
Firari CHP’li tutuklandı!

İstanbul Avcılar Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B. tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Avcılar Belediyesi'nde gerçekleştirilen iki ihalede kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, firari olarak aranan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B, 1 Şubat Salı günü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Burçin B, çıkarıldığı Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay