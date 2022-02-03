Firari CHP’li tutuklandı!
CHP’li Avcılar Belediyesi’nde bazı ihalelere fesat karıştırılarak belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında firari durumda olan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B. tutuklandı.
İstanbul Avcılar Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B. tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Avcılar Belediyesi'nde gerçekleştirilen iki ihalede kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, firari olarak aranan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin B, 1 Şubat Salı günü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Burçin B, çıkarıldığı Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.